«Только никому, тс-с-с». Плющенко оценил шутку о переходе Месси в его академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на шутку, которая появилась в «инстаграме» fegurka.tapochka. Пользователь пошутил, что знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, который хочет покинуть «Барселону», решил перейти в академию Плющенко, чтобы тренировать его семилетнего сына Александра.

«Я же говорил, что это ещё не все переходы. Только никому! Тс-с-с», — написал Плющенко в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, главным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити», который возглавляет Хосеп Гвардиола, бывший главный тренер «Барселоны».

37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.