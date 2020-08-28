«Только никому, тс-с-с». Плющенко оценил шутку о переходе Месси в его академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на шутку, которая появилась в «инстаграме» fegurka.tapochka. Пользователь пошутил, что знаменитый аргентинский футболист Лионель Месси, который хочет покинуть «Барселону», решил перейти в академию Плющенко, чтобы тренировать его семилетнего сына Александра.
«Я же говорил, что это ещё не все переходы. Только никому! Тс-с-с», — написал Плющенко в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, главным претендентом на Месси считается «Манчестер Сити», который возглавляет Хосеп Гвардиола, бывший главный тренер «Барселоны».
37-летний Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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