Хореограф: видишь свою программу спустя время, и уже не хочется ставить под ней подпись

Известный хореограф Елена Масленникова, которая работает на «Ледниковом периоде» вместе с Ильёй Авербухом, рассказала, как может измениться программа фигуриста с момента постановки до демонстрации зрителям.
«Бывает и так, особенно когда хореограф ставит программу, но потом с фигуристом не работает. Начинается накатывание с элементами, с прыжками, с подходами, и возникают капризы: «Здесь мне чуть-чуть неудобно, нужна дуга пошире». «Ну, хорошо, убери этот шаг». «А здесь у меня все силы забирает вот этот сильный акцент, и я не могу собраться на последний прыжок». «Ну, хорошо, не маши руками и ногами, а просто встань в красивую позу, отдохни, а потом прыгнешь». И вот так оно потихонечку сползает, сползает, ты видишь эту программу через какое-то время, и уже не хочется ставить под ней свою подпись. Это происходит сплошь и рядом.
Знаю, Илья Авербух тоже много раз на подобные ситуации нарывался. Возвращался с квадратными глазами: «Я вообще другое ставил». Просто предъявлять какие-то претензии в этом плане бессмысленно: ты же не остался вместе с тренером, тебе заплатили за работу, и она тебе уже не принадлежит», — приводит слова Масленниковой RT.
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