Татьяна Волосожар: кто за баньку?

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, рассказала об отношении к бане.

«Кто за баньку? Я обожа-а-аю, но с нынешним насыщенным графиком бываю там кра-а-айне редко.

Недавно как раз достроили баню дома, потихонечку и Ликусю приучаем к парилке. Конечно, всё по её желанию. Сидит с папой с краешку по несколько минут, ей очень нравится! Вообще, вода — наша семейная стихия.

Мы с Максом оба обожаем парилку, да ещё и с веничком — полный кайф! Я с удовольствием могу весь день провести в спа. Кстати, замечала, что большинство людей в спа- и фитнес-центрах предпочитают хамам. А вот я всегда, если есть такая возможность, выберу баню», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.

Татьяна Волосожар и её муж Максим Траньков — олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), двукратные серебряные призёры мирового первенства (2011, 2012) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).