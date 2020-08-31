Татьяна Волосожар: кто за баньку?

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, рассказала об отношении к бане.
«Кто за баньку? Я обожа-а-аю, но с нынешним насыщенным графиком бываю там кра-а-айне редко.
Недавно как раз достроили баню дома, потихонечку и Ликусю приучаем к парилке. Конечно, всё по её желанию. Сидит с папой с краешку по несколько минут, ей очень нравится! Вообще, вода — наша семейная стихия.
Мы с Максом оба обожаем парилку, да ещё и с веничком — полный кайф! Я с удовольствием могу весь день провести в спа. Кстати, замечала, что большинство людей в спа- и фитнес-центрах предпочитают хамам. А вот я всегда, если есть такая возможность, выберу баню», — написала она в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
Татьяна Волосожар и её муж Максим Траньков — олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), двукратные серебряные призёры мирового первенства (2011, 2012) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).
- 31 августа 2020
-
15:41
-
15:33
-
15:20
-
12:31
-
11:43
-
11:20
-
10:20
- 30 августа 2020
-
21:51
-
18:47
-
11:17
-
00:39
- 29 августа 2020
-
23:58
-
23:29
-
19:41
-
19:30
-
17:39
-
16:58
- 28 августа 2020
-
22:12
-
15:57
-
13:04
-
11:41
-
11:25
-
10:37
-
09:18
-
00:12
- 27 августа 2020
-
21:26
-
19:13
-
14:34
-
13:00
-
12:31
-
11:40
-
11:36
-
11:24
-
10:18
- 26 августа 2020
-
23:28