Видео: Татьяна Волосожар готовится к шоу «Ледниковый период»

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, ставшая олимпийской чемпионкой в парном катании в 2014 году, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она готовится к выступлению в шоу «Ледниковый период». Напомним, партнёром Волосожар по шоу станет актёр Евгений Пронин.
«Старт «Ледникового периода» всё ближе, тренировок у нас с Женей всё больше, ну и результат уже лучше и лучше! Покажу вам немного видео с тренировки. Досмотрите видео до конца!» — подписала она видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
Татьяна Волосожар и её муж Максим Траньков — олимпийские чемпионы (2014), чемпионы мира (2013), двукратные серебряные призёры мирового первенства (2011, 2012) и четырёхкратные чемпионы Европы (2012, 2013, 2014, 2016).
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