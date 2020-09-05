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«Невероятная!» Подписчики оценили фото Елизаветы Туктамышевой на фоне Финского залива

«Невероятная!» Подписчики оценили фото Елизаветы Туктамышевой на фоне Финского залива
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии, снятые на берегу Финского залива.

«Удача — это когда ты из четырёх фотографий не можешь выбрать лучшую, потому что все нравятся. А вы за какую голосуете? 1,2,3 или 4?» — написала Туктамышева.

Фотографии можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».

Подписчики восхитились фотографиями спортсменки.

asen_algiz: 2! Она такая… императорская!

aleksandrkorobov: Это беспредел! Определиться невозможно!

beerusnova: Лиза, ты такая красивая!

berto_franchi: У тебя такая милая улыбка!

repeshok54: 2, взгляд императрицы, устремлённый в светлое будущее!

andreev150488: Невероятная!

mne_ne_pofig: Мне нравится не фотография, а человек на ней.

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