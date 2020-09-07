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Тренер по фигурному катанию Мишин: болею за Дзюбу. Его любит Туктамышева!

Тренер по фигурному катанию Мишин: болею за Дзюбу. Его любит Туктамышева!
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин признался, что поддерживает нападающего санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артёма Дзюбу. Он объяснил это тем, что его поддерживает чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева.

«Болею за Дзюбу, потому что его любит Елизавета Туктамышева! Дриблинг Дзюбы, его игра напролом, только вперёд чем-то похожа на работу фигуриста Геннадия Красницкого (двукратного чемпиона мира в парном катании среди юниоров. — Прим. «Чемпионата»).

Дзюба — современный Красницкий. Мне импонирует, что он всегда заряжен на победу. Хотя в целом футбол и фигурное катание — разные виды спорта. У нас каждый сам за себя. Но и в том, и в другом виде спорта ты обязан быть сверхкоординированным», — цитирует тренера Sportbox.

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