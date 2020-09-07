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Первый канал покажет выступления фигуристок на Кубке России в прямом эфире

Первый канал покажет выступления фигуристок на Кубке России в прямом эфире
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Кубок России – 2020 по фигурному катанию будет показан на Первом канале. В полном объёме и режиме live соревнования будут транслироваться на сайте телеканала, а турнир женщин — в прямом телевизионном эфире. Первая трансляция запланирована с этапа в Сызрани, который пройдёт с 18 по 22 сентября. 19 сентября в 15:10 в эфире Первого канала будет показана короткая программа фигуристок, а 20-го в то же время — произвольная.

Первый канал анонсирует Кубок России как самый сильный и представительный турнир в мире на текущий момент. Пять этапов и финал Кубка обещают превратиться в дуэль воспитанников сильнейших отечественных тренеров — Этери Тутберидзе, Татьяны Тарасовой, Алексея Мишина и Евгения Плющенко. В соревнованиях женщин, которые канал выбрал для прямого телеэфира, выступят Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева и другие.

Кроме того, 12 и 13 сентября на сайте Первого канала можно будет эксклюзивно увидеть контрольные прокаты сильнейших фигуристов страны.

Косторная и Трусова не выступят на одном этапе Кубка России со Щербаковой
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