Семилетний сын Плющенко «на эмоциях» показал программу «Пираты Карибского моря». Видео

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, показал в «Инстаграме» вторую часть программы «Пираты Карибского моря».

«Доброе утро, вторая часть программы «Пираты Карибского моря» с дорожкой и на эмоциях! Хотите увидеть программу целиком со сложным каскадом прыжков?» — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Саши Плющенко.

Подписчики оценили мастерство семилетнего фигуриста. Вот что они написали в комментариях.

«Классно, просто умничка».

«Труженик! Просто класс».

«Каков отец, таков и сын!»

«Я хочу увидеть!»

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.