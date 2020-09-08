Семилетний сын Плющенко «на эмоциях» показал программу «Пираты Карибского моря». Видео

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, показал в «Инстаграме» вторую часть программы «Пираты Карибского моря».
«Доброе утро, вторая часть программы «Пираты Карибского моря» с дорожкой и на эмоциях! Хотите увидеть программу целиком со сложным каскадом прыжков?» — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Подписчики оценили мастерство семилетнего фигуриста. Вот что они написали в комментариях.
«Классно, просто умничка».
«Труженик! Просто класс».
«Каков отец, таков и сын!»
«Я хочу увидеть!»
37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
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