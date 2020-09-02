Семилетний сын Плющенко показал первую школьную грамоту. Фото

Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, показал в «Инстаграме» первую школьную грамоту. Напомним, вчера, 1 сентября, семилетний Саша пошёл в первый класс.

«Первоклассник Подмосковья к учёбе готов! Кстати, я пошёл в государственную школу в Московской области! Спасибо всем за поздравления», — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Плющенко.

37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.