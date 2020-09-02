Семилетний сын Плющенко показал первую школьную грамоту. Фото
Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, показал в «Инстаграме» первую школьную грамоту. Напомним, вчера, 1 сентября, семилетний Саша пошёл в первый класс.
«Первоклассник Подмосковья к учёбе готов! Кстати, я пошёл в государственную школу в Московской области! Спасибо всем за поздравления», — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Плющенко.
37-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
Плющенко показал фото сына-первоклассника за школьной партой. Канделаки отреагировала
- 2 сентября 2020
-
10:39
-
10:01
-
09:17
- 1 сентября 2020
-
17:20
-
16:45
-
16:40
-
15:00
-
12:30
-
11:56
- 31 августа 2020
-
20:43
-
19:46
-
19:31
-
18:50
-
18:25
-
15:41
-
15:33
-
15:20
-
12:31
-
11:43
-
11:20
-
10:20
- 30 августа 2020
-
21:51
-
18:47
-
11:17
-
00:39
- 29 августа 2020
-
23:58
-
23:29
-
19:41
-
19:30
-
17:39
-
16:58
- 28 августа 2020
-
22:12
-
15:57
-
13:04
-
11:41
Партнерский контент