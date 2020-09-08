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Ягудин показал видео репетиции с Загитовой для «Ледникового периода»

Ягудин показал видео репетиции с Загитовой для «Ледникового периода»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании россиянин Алексей Ягудин поделился на своей странице в «Инстаграме» кадрами с репетиции для шоу «Ледниковый период». Напомним, Ягудин будет вести шоу вместе с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении карьеры Загитовой.

«Мы начинаем!» Тарасова показала фото с Загитовой и Ягудиным на «Ледниковом периоде»
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