«Мы начинаем!» Тарасова показала фото с Загитовой и Ягудиным на «Ледниковом периоде»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным. Снимки сделаны в преддверии начала очередного сезона шоу «Ледниковый период», в котором Тарасова является председателем жюри.

«Мы начинаем!» — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

73-летняя Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР (1975), мастер спорта международного класса. Дочь известного советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. К 2004 году её ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных.