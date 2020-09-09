Тарасова выложила фото со съёмок «Ледникового периода» с Бобровой и Ильиных

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова на своей странице в «Инстаграме» выложила фото со съёмок шоу «Ледниковый период» с олимпийскими чемпионками по фигурному катанию в командном турнире Екатериной Бобровой и Еленой Ильиных и обратилась к подписчикам.

«Друзья, я понимаю, что каждый из вас любит и болеет за своего спортсмена, артиста, участника. Все они собрались, тренируются, работают, чтобы радовать вас. Давайте поддерживать их и болеть. Не очень приятно читать некоторые комментарии. А на фото наши замечательные танцорши — Лена Ильиных и Катя Боброва, которые впервые участвуют в проекте. Всем удачи!» — написала Тарасова.

Посмотреть фотографии можно на странице Татьяны Тарасовой в "Инстаграме".