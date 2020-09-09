Президент ФФККР: об участии Алины Загитовой в этапах Кубка России речи пока не идёт

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков сообщил, что вариант с участием олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в этапах Кубка России пока не рассматривается.

«Об участии Алины Загитовой в этапах Кубка России речи пока не идёт», — приводит слова Горшкова «Р-Спорт».

Сегодня, 9 сентября, стало известно, что Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России. В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру и не стала выступать на национальном первенстве, где проходил отбор на чемпионаты Европы и мира. Позднее Алина возобновила активные тренировки и даже прошла летний ледовый сбор с группой Этери Тутберидзе. Параллельно фигуристка поступила на дневное отделение в РАНХиГС. Всё это, а также приглашение в шоу в качестве ведущей стало поводом для разговоров о завершении Загитовой карьеры.