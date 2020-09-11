Президент ФФККР Горшков встал на защиту Загитовой, которую раскритиковала Роднина

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, которая раскритиковала чемпионку ОИ-2018 Алину Загитову. Ранее Роднина предложила исключить Загитову из сборной России из-за снятия с контрольных прокатов.
«Почему я должен реагировать на то, что сказала Роднина? Мало ли кто и что говорит.
Шум вокруг Загитовой? Посудите сами, кто его поднимает. Высказываются все только потому, что им звонят. Задаются вопросы провокационные – у каждого своё мнение. Загитова – действующая чемпионка мира, олимпийская чемпионка. В определённых моментах к ней есть особое отношение, не вижу в этом ничего такого, она этого заслуживает», — цитирует Горшкова Metaratings.
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