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Президент ФФККР Горшков встал на защиту Загитовой, которую раскритиковала Роднина

Президент ФФККР Горшков встал на защиту Загитовой, которую раскритиковала Роднина
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной, которая раскритиковала чемпионку ОИ-2018 Алину Загитову. Ранее Роднина предложила исключить Загитову из сборной России из-за снятия с контрольных прокатов.

«Почему я должен реагировать на то, что сказала Роднина? Мало ли кто и что говорит.

Шум вокруг Загитовой? Посудите сами, кто его поднимает. Высказываются все только потому, что им звонят. Задаются вопросы провокационные – у каждого своё мнение. Загитова – действующая чемпионка мира, олимпийская чемпионка. В определённых моментах к ней есть особое отношение, не вижу в этом ничего такого, она этого заслуживает», — цитирует Горшкова Metaratings.

Ирина Роднина предложила вывести Алину Загитову из сборной России из-за снятия с прокатов
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