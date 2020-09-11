Михаил Коляда — о программах на сезон-2020/2021: стараемся достигнуть вау-эффекта

Бронзовый призёр чемпионата мира—2018 Михаил Коляда рассказал о выборе музыки к программам сезона-2020/2021, в котором он будет тренироваться под руководством Алексея Мишина.
Короткая программа фигуриста поставлена под обработку песни Let’s Get Loud в исполнении группы The Baseballs, произвольная — под саундтрек к фильму The White Crow про танцовщика Рудольфа Нуреева.
«Когда пришёл к Алексею Николаевичу, он спросил: «Есть короткая?» Я ответил: «Есть». В итоге мы решили поменять и короткую, и произвольную. В процессе поиска Даша напомнила: «Есть же вот эта музыка». Я принёс её на лёд, мы послушали. Алексей Николаевич сказал: «Может быть, может быть». По мнению Татьяны Николаевны Прокофьевой, это точно моя музыка, я её чувствую, это мой стиль, я в ней узнаваем. Сейчас мы дорабатываем эту программу.
Музыку к произвольной искали очень долго. Алексей Николаевич прислал много вариантов, которые я слушал, но понимал, что не то. И тут он сказал: «Есть у меня одна музыка, но ты скажешь, что это невозможно». Я его спросил: «Так что это за музыка?», на что он в ответ: «Не скажу!» В общем, держал интригу, а потом дал мне послушать. Первым моим впечатлением было удивление, я сделал большие глаза и сказал: «Не знаю...» Потом в работе с Ильёй Авербухом мы нащупали некие моменты, и я постепенно начал чувствовать эту музыку. Думаю, что программа получится хорошей. Она совершенно не похожа на то, что я катал, и может произвести вау-эффект. Посмотрев её, люди, которые давно наблюдают за мной, скажут: «О, это другой Миша». Мы стараемся достигнуть такого вау-эффекта», — приводит слова Коляды figureskating-online.com.
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