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Мишин: перед Колядой стоит задача преодолеть свои недостатки

Мишин: перед Колядой стоит задача преодолеть свои недостатки
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал о задачах в работе с бронзовым призёром чемпионата мира — 2018 Михаилом Колядой, который перешёл в его группу в межсезонье.

«Перед Мишей стоит задача преодолеть свои недостатки. Для меня как тренера это сложная задача, но ситуация не нова. Я прошёл через это с Евгением Плющенко, когда он дважды возвращался в 2010 и 2014 годах, и с Каролиной Костнер. У меня был подобный опыт и с Артуром Гачинским, но он оказался неудачным. С Лизой Туктамышевой было время, когда она занимала десятые места и практически не могла кататься.

Мой опыт подсказывает, что не нужно торопиться. Существует мнение, что все проблемы Коляды происходят от психологической нестабильности, однако хочу сказать, что психологическое состояние имеет под собой материальную основу. Теперь я понял это и вижу свою первую задачу в том, чтобы внести некоторые коррективы в его технику прыжков», – приводит слова Мишина Golden Skate.

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