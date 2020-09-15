Анна Щербакова поблагодарила болельщиков за поддержку на прокатах сборной

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова на своей странице в "Инстаграме" поблагодарила болельщиков за поддержку на контрольных прокатах сборной.

«Огромное спасибо за вашу поддержку, я её очень ценю», — написала Щербакова в «сториз».

На прокатах Анна представила новую короткую и произвольную программы.

Щербакова — первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе.

В своём первом сезоне среди взрослых 16-летняя Щербакова стала серебряным призёром финала Гран-при и чемпионата Европы. Щербакова тренируется под руководством Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70».