Сергей Воронов: счастлив, что до 32 лет прокатался. Мы все не вечные, и спорт не вечен
Российский фигурист Сергей Воронов прокомментировал решение завершить карьеру.
«Об этом уже можно говорить откровенно, и об этом знали мой хореограф, моё окружение — были бы чёткие этапы Гран-при, я бы на них катался. А так как общемировая ситуация внесла определённые коррективы, я чётко для себя принял решение — пришло время двигаться дальше. Было бы мне 23-24 — можно было бы подождать. Но жизнь не состоит только из спорта, есть другие интересные вещи, и я хотел бы их попробовать.
Нужно уметь вовремя закрывать страницы, и закрывать их не в агонии. Мы все не вечные, и спорт не вечен — приходят новые люди, новые герои. А уж как сейчас герои и героини меняются, я испытываю счастье, что до 32 лет прокатался», — приводит слова Воронова ТАСС.
Двукратный чемпион России Сергей Воронов объявил о завершении карьеры
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