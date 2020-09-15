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Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой

Орсер рассказал о травме Евгении Медведевой
Фигурное катание 0

Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, прокомментировал выступление подопечной на контрольных прокатах сборной России.

«Ей нужно восстановиться после хронической травмы спины… Похоже, в настоящий момент это действительно проблема.

Её выступление было ниже её уровня. Было так тяжело пытаться тренировать на таком далёком расстоянии. Она определённо нуждается в своём привычном распорядке катания, общефизической подготовке, тренировках и так далее. Я, честно говоря, не знаю, как мы можем справиться с этим. Она скучает по нашей программе тренировок здесь, в „Крикете“, но у планеты на данный момент другие планы на нас.

На самом деле все мы должны быть сконцентрированы на борьбе с этим вирусом», — приводит слова Орсера «Р-Спорт».

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