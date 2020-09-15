Гончаренко: самым оригинальным был прокат Медведевой. Хотелось бы видеть её в другой форме

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко поделилась впечатлениями от выступления российских фигуристок на контрольных прокатах.

«Выделила бы Камилу Валиеву. Она интересная спортсменка, у неё новые программы. В короткой она мне больше понравилась, там фигуристка была в более привычном для неё образе. «Болеро» в произвольной программе она, кажется, не до конца прочувствовала. Но опять же — девочка в начале пути. Приятно, что мы увидели от Камилы четверной прыжок, даже после серьёзного падения. Характер есть, она готова к борьбе.



Но самое оригинальное выступление в произвольной программе — прокат Жени Медведевой, которой удалось всех нас удивить необычной программой. Но хотелось бы видеть её в другом физическом состоянии», — приводят слова Гончаренко «Известия».