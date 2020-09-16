«Какая движуха для болельщиков!» Губерниев — о возвращении Медведевой к Тутберидзе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе? В спорте можно в одну реку войти дважды! Всё определит результат!
Если Женя вновь окажется на золотом пьедестале, всё было не зря, и даже уход к иностранному тренеру! И какая движуха для болельщиков и журналистов, популярность вида спорта! Не всегда это есть в биатлоне даже, а в лыжах почти нет...» — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, после Олимпиады-2018, где Медведева выиграла две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада).
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