Президент ФФККР Горшков отреагировал на новость о возвращении Медведевой к Тутберидзе

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на новость о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Официальной информации у федерации нет. Информацию от источников не хочется комментировать. Как что-то будет, тогда можно будет говорить», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, после Олимпиады-2018, где Медведева выиграла две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада).