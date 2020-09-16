Президент ФФККР Горшков отреагировал на новость о возвращении Медведевой к Тутберидзе
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отреагировал на новость о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Официальной информации у федерации нет. Информацию от источников не хочется комментировать. Как что-то будет, тогда можно будет говорить», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после Олимпиады-2018, где Медведева выиграла две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто (Канада).
Источник: Евгения Медведева решила вернуться в группу Этери Тутберидзе
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