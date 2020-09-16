Медведева вернулась к Тутберидзе по инициативе «Хрустального»

Ренат Лайшев, директор центра спорта и образования «Самбо-70», подтвердил информацию, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Мы как раз с руководством школы работаем над этим. Речь не только о Медведевой, ведь они учились в нашей школе. Нужно по-человечески сводить и дружить. Как в семье, иногда для примирения не хватает полшага сделать. Тутберидзе с характером, девочки стесняются попроситься обратно. Всё решаемо.
Инициатива не только моя, а всего руководства школы и директора «Хрустального». Тут важно не спугнуть процесс. Не могу сказать, что Медведева сто процентов возвращается, но задатки есть.
Целая мастерская Тутберидзе создана, и здесь не должны крутиться всякие. Ссоры яйца выеденного не стоят. И о Трусовой тоже речь, и о других девочках. Нам важна их судьба, одноклассницы за них переживают», — приводятся его слова на сайте телекомпании «Новый век».
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.
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