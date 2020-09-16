Олимпийская чемпионка Шишкина: Тутберидзе — мудрая, смогла простить и принять Медведеву

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Вот это новость. Вот что значит Этери Георгиевна мудрая женщина, смогла простить и принять ученицу», — написала Шишкина в комментариях к соответствующему посту в «Инстаграме» известного комментатора Дмитрия Губерниева.

Фото: https://www.instagram.com/p/CFMZBf8BxNZ/?igshid=6uc5rw31hq6d

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.