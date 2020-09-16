Хореограф группы Тутберидзе: всегда любил и уважал Медведеву, как родную дочь

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, прокомментировал новость о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила вернуться к тренеру. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

«Я очень рад этому событию, Женю всегда любил и уважал, как родную дочь. Добро пожаловать назад в семью, к истокам», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и прикрепил к тексту фото с Медведевой.

Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.