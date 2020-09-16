Фигурист Владимир Морозов заразился коронавирусом

Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает «Матч ТВ».



Дуэт Тарасовой и Медведева был заявлен на первый этап Кубка России по фигурному катанию, который должен пройти в Сызрани. Теперь же спортсмены были вынуждены сняться с соревнований.



Под вопросом также участие пары на этапе Гран-при в США. Ранее Морозов и Тарасова пропустили контрольные прокаты сборной России в Москве.



Морозов и Тарасова — серебряные призёры Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, двукратные серебряные призёры чемпионата мира и двукратные чемпионы Европы.