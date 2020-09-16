Орсер: проблемы Медведевой со спиной — хронические. Ко мне она уже пришла с травмой

Брайан Орсер, бывший тренер Евгении Медведевой, рассказал о природе травмы спины российской фигуристки. По его словам, повреждение беспокоит Евгению ещё с 2018 года.



«Из того, что мне известно доподлинно, Женю периодически беспокоит хроническая травма спины, которая случилась не сегодня и не вчера, а гораздо раньше. Думаю, нынешнее обострение произошло из-за слишком активной работы над вращениями в позиции «бильман».



Ко мне в группу Женя пришла в своё время, уже имея проблему со спиной, и по её рассказам я понял, что с болью в позвоночнике Медведевой приходилось бороться на протяжении всего олимпийского сезона. Когда случается обострение, а в случае хронических травм это неизбежно, приходится делать перерыв в тренировках, выполнять множество всевозможных процедур, а затем начинать работу над многими вещами заново», — цитирует Орсера «RT на русском».

Орсер рассказал, когда Медведева впервые сообщила ему о возможном уходе к Тутберидзе