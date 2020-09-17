«Угадайте, что увидела Саша?» Туктамышева выложила фото с Трусовой

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграме» опубликовала забавную фотографию с Александрой Трусовой.

«Угадайте, о чём задумалась? И что увидела Саша?» — написала Туктамышева.

Посмотреть фотографию можно на странице Елизаветы Туктамышевой в "Инстаграме".

Напомним, ранее Туктамышева приняла участие в контрольных прокатах фигуристов сборной России. Она упала при приземлении с коронного тройного акселя и больше не пыталась повторить прыжок, хотя в программе стояло ещё несколько каскадов с акселями. Все остальные элементы Елизавета выполнила без видимых ошибок.

Произвольная программа Туктамышевой была поставлена во время самоизоляции в онлайн-режиме в «Инстаграме». В качестве музыкального сопровождения взята музыка Бхимы Юнусова к театрально-балетной миниатюре «Хроники заводной птицы» по мотивам романа Харуки Мураками.