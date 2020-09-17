Авербух — о возвращении Медведевой к Тутберидзе: слишком много уже надуманных конфликтов

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух поддержал решение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Это важно именно для мира фигурного катания. Потому что слишком много уже надуманных конфликтных ситуаций.
В данной ситуации всё разрешилось высоким профессионализмом. Я очень рад, что большая фигуристка вернулась к большому тренеру», — рассказал Авербух в интервью Первому каналу.
Напомним, после зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане, где Медведева завоевала две серебряные медали (в одиночном катании и командных соревнованиях), она перешла от Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в канадском городе Торонто.
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