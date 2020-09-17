Бестемьянова предположила, что Медведева и Тутберидзе поставили условия друг другу

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова прокомментировала новость о том, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. В мае 2018 года спортсменка ушла к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
«Большое счастье, что у нас проводятся соревнования. В некоторых странах до сих пор вообще ничего нет.
Что касается Евгении Медведевой, то она большая спортсменка, вправе решать и доверять самой себе. Это мудрое решение. Наверное, были поставлены какие-то условия с одной и с другой стороны. Возвращаясь друг к другу после сложных ситуаций, люди разговаривают, выясняют что к чему. Женя — большая спортсменка, Тутберидзе — великий тренер», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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