«Когда ты играла в игрушки?» Ягудин рассказал, как они с Загитовой подкалывают друг друга

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о работе олимпийской чемпионки 2018 года в женском одиночном катании Алины Загитовой, которая вместе с ним ведёт очередной сезон телешоу «Ледниковый период».

«Мы шутим, что Алине 18, а мне 40, и, когда я выигрывал, она была совсем маленькой. И даже в одной из подводок я её спрашиваю: «Алина, когда ты играла в игрушки?» — а она отвечает: «Это такой тактический шаг, чтобы подколоть нашу разницу в возрасте?

Хоть и в паспорте 40, но мне непривычно, когда я слышу, что ко мне обращаются на «вы». Значит, я уже старенький. А по состоянию я пацан 15-летний. Ну ладно, 18-летний. Поэтому мы с Алиной одногодки по состоянию. А по паспорту немного по-другому», — приводит слова Ягудина Sport24.