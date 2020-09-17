Фигуристку Сотскову за нарушение антидопинговых правил могут дисквалифицировать на 10 лет

Российская фигуристка Мария Сотскова, завершившая карьеру летом 2020 года, может быть дисквалифицирована на длительный срок, сообщает «РБК» со ссылкой на собственные источники в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Сотскову подозревают в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка пропустила три допинг-тестирования с 2019 по 2020 год. В итоге она представила справку, но у допинговых офицеров возникли вопросы. Так, они подозревают, что справка была подделана.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уже в курсе произошедшего. В конце лета Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело закрытое слушание. Это произошло уже после того, как Сотскова объявила о завершении карьеры. Если вина россиянки будет доказана, её могут дисквалифицировать на 10 лет.
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