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Фигуристку Сотскову за нарушение антидопинговых правил могут дисквалифицировать на 10 лет

Фигуристку Сотскову за нарушение антидопинговых правил могут дисквалифицировать на 10 лет
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Мария Сотскова, завершившая карьеру летом 2020 года, может быть дисквалифицирована на длительный срок, сообщает «РБК» со ссылкой на собственные источники в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Сотскову подозревают в нарушении антидопинговых правил. Спортсменка пропустила три допинг-тестирования с 2019 по 2020 год. В итоге она представила справку, но у допинговых офицеров возникли вопросы. Так, они подозревают, что справка была подделана.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уже в курсе произошедшего. В конце лета Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело закрытое слушание. Это произошло уже после того, как Сотскова объявила о завершении карьеры. Если вина россиянки будет доказана, её могут дисквалифицировать на 10 лет.

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