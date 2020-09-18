Авербух показал фрагмент постановки новой произвольной программы Коляды

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео постановки произвольной программы Михаила Коляды на музыку из фильма «Нуриев. Белый ворон».

«Не всё, что создаётся в ходе постановки программы, попадает в её финальную версию. Думаю, многим будет интересно увидеть симбиоз творчества, который остался за кадром и, скорее всего, не вышел бы в свет, если бы не ваша прекрасная реакция на прокат Миши. Спасибо вам за тёплые слова. Пусть этот отрывок станет приятным для вас сюрпризом», — написал Авербух.

Видео можно посмотреть на странице Ильи Авербуха в «Истаграме».

Серебряный призёр Олимпийских игр в команде Коляда пропустил минувший сезон из-за операции и в межсезонье сменил тренера – перешёл от Валентины Чеботарёвой к Алексею Мишину. Выступление Коляды на контрольных прокатах вызвало восторженные отзывы специалистов и болельщиков.