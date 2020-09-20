«Тот момент, когда на тебя подписался Тамби из «ЧБД». Туктамышева выложила новое фото
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева на своей странице в «Инстаграме» выложила новое фото. Спортсменка похвасталась новым подписчиком — комиком Тамби Масаевым из передачи «Что было дальше».
«Тот момент, когда на тебя подписался Тамби и ты уже думаешь, какую историю будешь рассказывать на проекте «Что было дальше», — подписала снимок спортсменка.
Фото доступно на официальной странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы (2013), серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), бронзовый призёр (2019) и победительница финала Гран-при сезона-2014/2015, бронзовый призёр сезона-2018/2019, чемпионка России (2013).
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