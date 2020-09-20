Глейхенгауз отреагировал на слова Косторной о причинах ухода от Тутберидзе

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз отреагировал на слова чемпионки Европы Алёны Косторной, которая на контрольных прокатах сборной России назвала свою версию перехода в академию Евгения Плющенко.

Фигуристка заявила, что считает неправильным, когда сильнейшие тренируются на одном льду с детьми. Также Косторная подтвердила, что сменила поставленные Глейхенгаузом программы, потому что не была ими довольна.

«Прямо точно я уже не вспомню, что она говорила. Но мне кажется, отчасти переход Жени Медведевой очень чётко показывает, что можно говорить что угодно, но время всё ставит на свои места.

Не закрываем ли мы двери для Косторной и Трусовой? У нас двери на катке закрываются разве что в ночное время. Они всегда открыты», — приводит слова Глейхенгауза Sport24.