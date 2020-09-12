Косторная — об уходе от Тутберидзе: выкладывания в «Инстаграм» — это обидно

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала, что обиделась на публикацию в «Инстаграме» бывшего тренера Этери Тутберидзе после её ухода к Евгению Плющенко.

«Сразу после того как я позвонила Этери Георгиевне, было много звонков. Считаю, если человек ушёл, значит, были причины. Выкладывания в «Инстаграм» — это обидно. Если хочешь что-то сказать, выскажи в глаза», — приводит слова Косторной РИА «Новости».

Косторная пояснила, о каком списке нон грата фигуристок, с которыми не хочет тренироваться Алёна, написала Тутберидзе в своём посте.

«Такие, как я, Аня Щербакова, Камила Валиева, не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Девочки взрослые. Я сказала тренерам, что нас и так 8 человек, сумасшедший темп на тренировке и выводить туда детей, которые не привыкли к этому, неправильно. Они выходили и не понимали, что делать. Меня это раздражало. Говорила, что так очень неудобно. Но никакой реакции не последовало. Приняла решение уйти 17 июля, перед второй тренировкой.

Позвонила Сергею Александровичу Розанову, спросила, есть ли возможность. Он сказал, что это очень неожиданное решение, и попросил меня подумать. Через пару дней сказала, что подумала и решила. Начали организовывать момент с переходом. Музыка поставленной у Тутберидзе произвольной программы мне нравилась, но программа местами — нет. Короткая не нравилась, и я это говорила, что не чувствую её. Моё мнение учитывалось, но не всегда", — сказала Косторная.