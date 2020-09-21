17-летний фигурист Ковалёв заявил о желании посоревноваться с Трусовой

17-летний российский фигурист Артём Ковалёв, который выиграл первый этап Кубка России в Сызрани, изъявил желание посоревноваться с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой. Ковалёв и Трусова занимаются в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Хочу сейчас посмотреть на соревнования девочек. Я ни за кого не болею, просто интересно. Как-то я за себя больше. Посоревноваться с Александрой Трусовой мне было бы интересно, мы тренируемся на разных льдах, пересекаемся периодически.
К победам не привыкаю, в данный момент хочу работать над собой, чтобы были более стабильные прыжки. Мне повезло, я стал первым, но ребята тоже откатали не лучшим образом. Надеюсь, на втором этапе Кубка России и на чемпионате страны всё будет намного лучше. Тренер сказал, что я торопился и на первом прыжке просто не раскрылся», — цитирует спортсмена ТАСС.
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