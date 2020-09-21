Анна Погорилая рассказала, что стало её призом на первых соревнованиях

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая вспомнила о первых соревнованиях.
«После просмотра соревнований в Сызрани накатила ностальгия по соревнованиям, по переживаниям перед выступлениями и ожиданием оценок.
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Вспоминая все соревнования в хронологическом порядке, стало понятно, что почти ничего не помню из первых выходов на лёд. Помню только, как мама сделала мне сценический макияж, с очень жирными стрелками, чтобы наверняка все увидели. Я, вместе со стрелками, боролась за первое место, но в тот раз фортуна оказалась на стороне другой спортсменки.
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Но главное было в другом. Иногда, даже не побеждая, выигрываешь намного больше. Моим призом в тех соревнованиях стало осознание того, что у меня по-настоящему спортивный характер. Не люблю проигрывать, не люблю быть не первой, не люблю делать не на все сто. А как вы думаете, какие качества наиболее важны для спортсменов?» — написала Погорилая на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Анны Погорилой в «Инстаграме».
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