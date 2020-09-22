Елена Радионова призналась, что закончила карьеру из-за гормонального сбоя

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова рассказала, что решила завершить карьеру из-за гормонального сбоя. О решении уйти из фигурного катания спортсменка объявила сегодня, 22 сентября.

«После контрольных прокатов 2018 года я окончательно поняла, что закончила. Гормональный сбой, с которым я не могла справиться. Меня мало кто понимал. Я очень сильно поправилась. Жёсткая диета не помогла бы, я была в состоянии, которым нельзя было управлять, а можно было только переждать его. Организму необходимо было время, чтобы нормализовать свою работу

Я вставала на коньки и чувствовала, что это не я, а потом меня и вовсе перестали пускать на лёд из-за веса. Психологически я была подавлена.

Елена Германовна (Буянова, тренер спортсменки. – Прим. «Чемпионата») очень беспокоилась, она видела, что я в любой момент могу получить травму. Дни шли, а я всё равно была далеко от приемлемой формы, пришлось обращаться к врачу, и тогда решила: не нужно гробить здоровье, надо думать о будущем. А в нём, уверена, я достигну большего, чем в карьере фигуристки», — цитирует её «Р-Спорт».