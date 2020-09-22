«Будь счастлива! Люблю». Татьяна Тарасова показала фото с Радионовой, та отреагировала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что 21-летняя фигуристка Елена Радионова решила закончить карьеру. Об этом стало известно сегодня, 22 сентября.
«Вот и наша Лена завершила карьеру официально. Ленок! Будь счастлива. Люблю тебя, всегда с тобой и твоя ТАТ», — написала Тарасова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Радионовой.
«Татьяна Анатольевна, спасибо огромное за всё!» — ответила Елена в комментариях.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
21-летняя Радионова — первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании — 2013 и 2014 годов, серебряный призёр чемпионата России 2013 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата России 2014 года, чемпионка России 2015 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 и 2017 годов.
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