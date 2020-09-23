Плющенко отреагировал на слова Аршавина о его 7-летнем сыне, на которого «больно смотреть»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал высказывание бывшего нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Андрея Аршавина в адрес его семилетнего сына Саши. Напомним, ранее Аршавин заявил: «На Гном Гномыча (прозвище Плющенко-младшего. — Прим. «Чемпионата») больно смотреть. У него такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют всё делать. Улыбаются только папа и мама».

«Аршавина я давно знаю. Может быть, он тогда не выспался», — сказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24».

Евгений добавил, что Саша ответственно относится к тренировкам.

«Самое большое наказание для Саши – мы говорим, что заканчиваем фигурное катание, если он начинает подхалтуривать. Он очень любит свой спорт», — сказал он.