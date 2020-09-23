Плющенко отреагировал на слова Аршавина о его 7-летнем сыне, на которого «больно смотреть»

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал высказывание бывшего нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Андрея Аршавина в адрес его семилетнего сына Саши. Напомним, ранее Аршавин заявил: «На Гном Гномыча (прозвище Плющенко-младшего. — Прим. «Чемпионата») больно смотреть. У него такое лицо, как будто его реально из-под палки заставляют всё делать. Улыбаются только папа и мама».
«Аршавина я давно знаю. Может быть, он тогда не выспался», — сказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24».
Евгений добавил, что Саша ответственно относится к тренировкам.
«Самое большое наказание для Саши – мы говорим, что заканчиваем фигурное катание, если он начинает подхалтуривать. Он очень любит свой спорт», — сказал он.
- 23 сентября 2020
-
10:30
-
10:02
-
09:31
-
08:30
-
08:18
- 22 сентября 2020
-
22:39
-
21:48
-
21:33
-
17:31
-
16:38
-
16:32
-
16:27
-
16:13
-
16:07
-
15:44
-
15:36
-
15:06
-
14:58
-
14:28
-
14:06
-
14:00
-
13:50
-
13:21
-
12:30
-
12:26
-
09:20
-
00:31
- 21 сентября 2020
-
23:29
-
22:18
-
21:50
-
21:36
-
19:55
-
19:21
-
17:57
-
17:20