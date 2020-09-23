«Вы совсем ку-ку?» Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал публикацию переписки своей супруги Яны Рудковской с фигуристкой Алиной Загитовой.

Напомним, команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала переписку, из которой следует, что Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко. При этом ранее сам Евгений утверждал, что не переманивает спортсменок.

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?!» — написал Плющенко в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/plushenkoofficial/?hl=ru

Напомним, в межсезонье-2020 от Тутберидзе к Плющенко ушли Александра Трусова и Алёна Косторная.