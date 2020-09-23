Глава «Самбо-70»: Плющенко бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал публикацию переписки музыкального продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, с фигуристкой Алиной Загитовой.

Напомним, команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала переписку, из которой следует, что Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко. При этом ранее сам Евгений утверждал, что не переманивает спортсменок.

«Плющенко — бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление. Нам ни за что не стыдно. И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой — все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные плющенки, Рудковская на ней пиарятся. Это главный вывод, который есть.

Второе. Это ученицы и нашей школы. Плющенко учил их в общеобразовательной школе? Не учил. С Плющенко даже разговаривать не о чем. Ничего собой не представляет, кроме спортивного прошлого. Только и мешает нам работать.

Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду. Ничего хорошего с Плющенко у них не получится. На сегодняшний день команда Тутберидзе работает каждый день, а со стороны Плющенко одна показуха, ничего нет», — приводятся слова Лайшева на сайте телекомпании «Новый век».