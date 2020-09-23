Глава «Самбо-70»: Плющенко бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление

Генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал публикацию переписки музыкального продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, с фигуристкой Алиной Загитовой.
Напомним, команда тренера Этери Тутберидзе опубликовала переписку, из которой следует, что Рудковская предлагала Загитовой перейти к Плющенко. При этом ранее сам Евгений утверждал, что не переманивает спортсменок.
«Плющенко — бездельник, ему должно быть стыдно. А мы перешли в наступление. Нам ни за что не стыдно. И Медведева, и Загитова, и Косторная с Трусовой — все они ученицы Тутберидзе, которая является настоящим пахарем. Все остальные плющенки, Рудковская на ней пиарятся. Это главный вывод, который есть.
Второе. Это ученицы и нашей школы. Плющенко учил их в общеобразовательной школе? Не учил. С Плющенко даже разговаривать не о чем. Ничего собой не представляет, кроме спортивного прошлого. Только и мешает нам работать.
Мы обязаны Загитову, Медведеву и других наших девчонок не давать в обиду. Ничего хорошего с Плющенко у них не получится. На сегодняшний день команда Тутберидзе работает каждый день, а со стороны Плющенко одна показуха, ничего нет», — приводятся слова Лайшева на сайте телекомпании «Новый век».
- 23 сентября 2020
-
16:37
-
15:41
-
12:39
-
12:00
-
11:20
-
10:30
-
10:02
-
09:31
-
08:30
-
08:18
- 22 сентября 2020
-
22:39
-
21:48
-
21:33
-
17:31
-
16:38
-
16:32
-
16:27
-
16:13
-
16:07
-
15:44
-
15:36
-
15:06
-
14:58
-
14:28
-
14:06
-
14:00
-
13:50
-
13:21
-
12:30
-
12:26
-
09:20
-
00:31
- 21 сентября 2020
-
23:29
-
22:18
-
21:50