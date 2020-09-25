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Сотникова: хочешь быть худой — закрой рот на замок. Могу не есть целый день

Сотникова: хочешь быть худой — закрой рот на замок. Могу не есть целый день
Фигурное катание 0

Российская фигуристка Аделина Сотникова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» ответила на вопросы подписчиков о диетах и питании.

«Хочешь быть худой — закрой рот на замок. Меньше есть, больше спорта. Могу не есть целый день. В общем, как можно меньше еды.

Мой организм всё выдерживает! Столько разных диет было в моей жизни, стрессов, переживаний, нагрузок, голоданий – и ничего, ещё жива», — написала Сотникова.

24-летняя Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.

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