Сотникова: хочешь быть худой — закрой рот на замок. Могу не есть целый день

Российская фигуристка Аделина Сотникова в «сториз» на своей странице в «Инстаграме» ответила на вопросы подписчиков о диетах и питании.

«Хочешь быть худой — закрой рот на замок. Меньше есть, больше спорта. Могу не есть целый день. В общем, как можно меньше еды.



Мой организм всё выдерживает! Столько разных диет было в моей жизни, стрессов, переживаний, нагрузок, голоданий – и ничего, ещё жива», — написала Сотникова.

24-летняя Сотникова — чемпионка Олимпийских игр 2014 года в Сочи, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013 и 2014 годов), чемпионка мира 2011 года среди юниоров, четырёхкратная чемпионка России (2009, 2011, 2012 и 2014 годы), серебряный медалист первых юношеских Олимпийских игр.