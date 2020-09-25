Восьмилетняя фигуристка Сарновская показала милые фото с Трусовой

Восьмилетняя фигуристка София Сарновская, занимающаяся в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две фотографии с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой. Напомним, в межсезонье-2020 Трусова перешла в академию «Ангелы Плющенко», до этого она занималась у тренера Этери Тутберидзе.

«Одна из моих любимых фото с Сашей», — подписала фотографии Сарновская.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Софии Сарновской.

16-летняя Трусова — бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и бронзовый призёр чемпионата России (2020), вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.