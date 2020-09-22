Плющенко рассказал подробности ухода Трусовой и Косторной от Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как Александра Трусова и Алёна Косторная, которые ранее работали под руководством Этери Тутберидзе, решили перейти в его академию «Ангелы Плющенко».
«Что касается Саши Трусовой, то это долгая история. Мы общались с родителями, Саша пришла и изъявила желание кататься у меня, никто никого не перекупал и не переманивал, как пишут диванные эксперты. Невозможно так сделать, если с тренером всё складывается идеально. Меня в своё время переманивали от Мишина, но я понимал, что с Алексеем Николаевичем могу показать результат.
Конечно, трансферы есть. Может, в будущем будут контракты, неустойки, выплаты клубам. У нас всё попроще: если спортсмен и родители захотели, видимо, что-то не устраивало. Я никого не переманивал.
Я однажды сказал в интервью, что будут сенсации. Сенсации ещё впереди, будут ещё трансферы. А Алёна Косторная позвонила Сергею Александровичу Розанову и сказала, что хочет перейти в «Ангелы Плющенко». Серёжа мне это рассказал. Я сказал, что готов её взять», — рассказал Плющенко в эфире телеканала «Россия 24».
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