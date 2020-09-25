Этап Гран-при по фигурному катанию Skate America пройдёт без зрителей

Этап Гран-при по фигурному катанию Skate America пройдёт в Лас-Вегасе (США) без зрителей на трибунах Orleans Arena, сообщается на странице IFS Magazine в «Твиттере».

Решение принято из-за пандемии коронавируса в строгом соответствии с рекомендациями штата Невада. Расписание телетрансляций соревнований, которые запланированы на 23-25 октября, будет опубликовано позднее.

В августе Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал условия проведения серии Гран-при в сезоне-2020/2021. Турнир будет проходить в формате национальных соревнований. Участие в стартах смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в стране. Кроме того к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.



Skate America должен стать первым в серии Гран-при, а финал соревнований планируется провести в Пекине с 10 по 13 декабря.