«Когда ты мама юной принцессы». Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала милое видео с шестилетней дочерью Надеждой Песковой. Мать и дочь сняты в автомобиле, на котором едут на праздник.

«Когда ты мама юной принцессы и сопровождаешь её на бал, т.е. на детский день рождения, вам обеспечены такие «сториз»!» — подписала видео Навка.

Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

Шестилетняя Надежда – дочь Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. У Навки также есть старшая дочь — 20-летняя Александра, отцом которой является двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин.

В настоящее время Навка входит состав жюри телешоу «Ледниковый период».