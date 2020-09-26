«Когда ты мама юной принцессы». Татьяна Навка опубликовала милое видео с дочерью

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала милое видео с шестилетней дочерью Надеждой Песковой. Мать и дочь сняты в автомобиле, на котором едут на праздник.
«Когда ты мама юной принцессы и сопровождаешь её на бал, т.е. на детский день рождения, вам обеспечены такие «сториз»!» — подписала видео Навка.
Видео можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
Шестилетняя Надежда – дочь Навки и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. У Навки также есть старшая дочь — 20-летняя Александра, отцом которой является двукратный призёр Олимпийских игр, известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин.
В настоящее время Навка входит состав жюри телешоу «Ледниковый период».
- 26 сентября 2020
-
20:45
-
18:49
-
16:42
-
15:53
-
13:59
-
13:42
-
13:03
-
12:51
-
12:35
- 25 сентября 2020
-
23:47
-
23:34
-
22:04
-
21:25
-
20:30
-
18:59
-
17:24
-
16:28
-
15:30
-
14:25
-
13:45
-
10:58
-
09:46
-
00:42
-
00:15
- 24 сентября 2020
-
21:46
-
20:41
-
16:50
-
16:24
-
16:10
-
15:30
-
15:18
-
12:19
-
11:40
-
10:40
-
09:39