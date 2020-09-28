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Евгения Медведева подняла флаг России на праздновании 50-летия «Самбо-70»

Евгения Медведева подняла флаг России на праздновании 50-летия «Самбо-70»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева посетила торжественное мероприятие, проводимое в честь 50-летия центра спорта и образования «Самбо-70», где под звуки национального гимна подняла флаг России. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Празднование юбилея организации, основанной в 1970 году в одной из общеобразовательных школ на юго-западе Москвы, проходит сегодня, 28 сентября, в школе «Самбо-70».

Напомним, ранее в сентябре Медведева вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, работающей на столичном катке «Хрустальный», входящем в структуру «Самбо-70». С мая 2018 года спортсменка тренировалась в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

Первый канал отказался транслировать этап Кубка России в Сызрани из-за снятия Медведевой
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