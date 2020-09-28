Директор «Самбо-70»: хотел, чтобы Медведева подняла флаг вместе с Загитовой

Директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев признался, что ему хотелось бы, чтобы на юбилее школы флаг России подняли двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.
Напомним, сегодня, 28 сентября, в «Самбо-70» отпраздновали 50-летний юбилей. Медведева подняла флаг России, Загитовой на мероприятии не было.
Лайшева спросили, хотел бы он, чтобы флаг по случаю 50-летия школы поднимали Медведева и Загитова.
«Я всегда за это», — приводит его слова «Р-Спорт».
«Я хотел, чтобы они вместе вели «Ледниковый период». Я хотел, чтобы Женя вернулась к Тутберидзе и она вернулась к Тутберидзе.
Вообще, наша школа — это сказка с мечтой. Дети всегда должны верить в мечту, в волшебство, в то, что всё будет хорошо», — добавил он.
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